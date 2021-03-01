Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0, Galatasaray ise Erzurumspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Bu skorların ardından İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İşte Süper Lig şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 2.40
Fenerbahçe: 2.40
Beşiktaş: 2.90
Trabzonspor: 18.00
Geçen haftanın oranları:
Galatasaray: 2.50
Fenerbahçe: 2.50
Beşiktaş: 3.00
Trabzonspor: 11.00