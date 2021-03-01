Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0, Galatasaray ise Erzurumspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Bu skorların ardından İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.40

Fenerbahçe: 2.40

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 18.00

Geçen haftanın oranları:

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 3.00

Trabzonspor: 11.00