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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

09 Şubat 2021 14:20

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 1.85'te 2.25'e yükselirken, Beşiktaş'ın oranı değişmedi. Galatasaray'ın oranı ise 3.75'ten 2.90'a düştü 

Güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.25

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 14.00

Alanyaspor: 75.00

Süper Lig önceki şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.85

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.75

Trabzonspor: 18.00

Alanyaspor: 75.00

Karagümrük: 200.00

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