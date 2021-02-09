Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 1.85'te 2.25'e yükselirken, Beşiktaş'ın oranı değişmedi. Galatasaray'ın oranı ise 3.75'ten 2.90'a düştü
Güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.25
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 2.90
Trabzonspor: 14.00
Alanyaspor: 75.00
Süper Lig önceki şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.85
Beşiktaş: 2.90
Galatasaray: 3.75
Trabzonspor: 18.00
Alanyaspor: 75.00
Karagümrük: 200.00