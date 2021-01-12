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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

12 Ocak 2021 14:30

Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı düşerken, Beşiktaş'ın oranı yükseldi. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise değişmedi.

Bu hafta alınan sonuçlar sonrası güncellenen yeni şampiyonluk oranları şöyle:

Fenerbahçe: 2.30

Beşiktaş: 2.70

Raptiye Galatasaray: 3.60

Raptiye Alanyaspor: 22.00

Raptiye Trabzonspor: 25.00

Raptiye Gaziantep FK: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.45

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 3.60

Alanyaspor: 18.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

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