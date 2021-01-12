Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı düşerken, Beşiktaş'ın oranı yükseldi. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise değişmedi.
Bu hafta alınan sonuçlar sonrası güncellenen yeni şampiyonluk oranları şöyle:
Fenerbahçe: 2.30
Beşiktaş: 2.70
Raptiye Galatasaray: 3.60
Raptiye Alanyaspor: 22.00
Raptiye Trabzonspor: 25.00
Raptiye Gaziantep FK: 35.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.45
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 3.60
Alanyaspor: 18.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 25.00