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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

08 Ocak 2021 15:07

Şampiyonluk oranları, Süper Lig'de oynanan 17. hafta maçları sonrasında güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 2.65'ten 2.45'e düşerken, Galatasaray'ın oranı 3.00'ten 3.60'a yükseldi. Beşiktaş'ın oranı ise 2.60'tan 2.90'a yükseldi.

Bu hafta alınan sonuçlar sonrası güncellenen yeni şampiyonluk oranları şöyle:

Fenerbahçe: 2.45

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 3.60

Alanyaspor: 18.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 40.00

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