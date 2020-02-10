Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Şampiyonluk yolundaki takımların oranları güncellendi. Süper Lig'de haftayı lider kapatan Trabzonspor'un oranı düşerken berabere bitiren Fenerbahçe'nin oranı yükseldi.



Yine zirve mücadelesi veren Galatasaray haftayı galibiyet ile kapattığı için oranı 5.50'den 5'e düştü. Berabere biten Sivasspor ve Başakşehir takımlarının oranları ise artırıldı.

Süper Lig'de 'şampiyonluk' oranları

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor 6.50

Başakşehir 7.00

Beşiktaş: 12.00

Geçen haftaki oranları

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 4.50

Galatasaray: 5.50

Sivasspor 5.50

Başakşehir 6.00

Beşiktaş: 11.00.