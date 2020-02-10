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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trabzonspor' 3.25'lik oranla en büyük şampiyonluk adayı olarak görünüyor

10 Şubat 2020 21:43

Şampiyonluk yolundaki takımların oranları güncellendi. Süper Lig'de haftayı lider kapatan Trabzonspor'un oranı düşerken berabere bitiren Fenerbahçe'nin oranı yükseldi.

Yine zirve mücadelesi veren Galatasaray haftayı galibiyet ile kapattığı için oranı 5.50'den 5'e düştü. Berabere biten Sivasspor ve Başakşehir takımlarının oranları ise artırıldı.

Süper Lig'de 'şampiyonluk' oranları

Trabzonspor: 3.25
Fenerbahçe: 3.50
Galatasaray: 5.00
Sivasspor 6.50
Başakşehir 7.00
Beşiktaş: 12.00

Geçen haftaki oranları

Fenerbahçe: 3.00
Trabzonspor: 4.50
Galatasaray: 5.50
Sivasspor 5.50
Başakşehir 6.00
Beşiktaş: 11.00.

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