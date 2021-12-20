Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 17. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor 1.18 ile favori olarak gösterilmeye devam etti.

Süper Lig'de 17. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Ligin lideri Trabzonspor, 1.18 oran ile favori olarak gösterilmeye devam etti. Fenerbahçe 'ye 9.50 oran verilirken, Beşiktaş ve Konyaspor'a 16.00 oran verildi. Başakşehir 18.00 oranla Galatasaray 'ı geçerken Sarı-Kırmızılılar'a 26.00 oran verildi.

Trabzonspor - 1.18 (Eski oran: 1.28)

Fenerbahçe - 9.50 (Eski oran: 6.75)

Beşiktaş - 16.00 (Eski oran: 10.50)

Konyaspor - 16.00

Başakşehir - 18.00 (Eski oran: 16.00)

Galatasaray - 26.00 (Eski oran: 21.00)