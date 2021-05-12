Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti; Fenerbahçe'nin oranı 4.50'den 150'ye çıktı!

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 41. hafta maçları sonrasında güncellendi.



Ligin 41. haftasında Beşiktaş , sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Galatasaray , deplasmanda Denizlispor'u 4-1'le geçerek lider Beşiktaş'la olan puanını eşitledi ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı.

Fenerbahçe ise sahasında ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor'a sahasında 2-1 kaybetti. Sarı lacivertliler, şampiyon olabilmek için rakiplerinin kaybetmesini ve kendisinin kazanması ihtalini beklemeye başladı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.18

Galatasaray: 2.90

Fenerbahçe: 150

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.12

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 11.00