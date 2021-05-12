Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti; Fenerbahçe'nin oranı 4.50'den 150'ye çıktı!

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 41. hafta maçları sonrasında güncellendi.
Ligin 41. haftasında Beşiktaş , sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Galatasaray , deplasmanda Denizlispor'u 4-1'le geçerek lider Beşiktaş'la olan puanını eşitledi ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı.
Fenerbahçe ise sahasında ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor'a sahasında 2-1 kaybetti. Sarı lacivertliler, şampiyon olabilmek için rakiplerinin kaybetmesini ve kendisinin kazanması ihtalini beklemeye başladı.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.18
Galatasaray: 2.90
Fenerbahçe: 150
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Beşiktaş: 1.12
Fenerbahçe: 4.50
Galatasaray: 11.00