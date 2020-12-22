Süper Lig'de Koronavirüs mesaisi

Süper Lig’de 14. hafta maçları bugün itibariyle başlarken yoğun bir maç takvimine de girilmiş oldu. Koronavirüs nedeniyle sıkışan futbol takviminde yedi günde 20 maç oynanacak.

Süper Lig'de sezonun ilk hafta içi mesaisi bu akşam başlıyor. Kulüpleri bekleyen yoğun maç trafiği ise ocak ayında. Yeni yılın ilk 25 gününün 19'unda Süper Lig maçı var.

Süper Lig takımları yoğun bir takvime hazırlanıyor. Salgın nedeniyle sıkışan takvimdeki hafta için mesailerin ilki bu akşam başlıyor.

Futbolseverler yedi günde 20 maç izleyecek. Ancak bu süreç, maç takviminin en yoğun bölümü değil. Futbol Federasyonu, ocak ayında oynanacak 6 maç haftasının programını açıkladı.

Yeni yılın ilk 25 gününün 19'unda Süper Lig maçı oynanacak. 2 Ocak'ta 16. hafta maçlarıyla başlayacak maraton, 25 Ocak'ta tamamlanacak 21. hafta maçlarıyla sona erecek.

Yaklaşık 4 haftada 7 maç haftasına sahne olacak süreçte, bir derbi maç da oynanacak. 19. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray maçı, 17 Ocak Pazar günü oynanacak.

Tarihinde ilk kez 42 haftada tamamlanacak Süper Lig'de, sezonun ikinci yarısında 6 hafta içi mesai daha var.