Süper Lig'de Karadeniz derbisi; Lider Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor bugün sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da 4 eksik

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Suleymanov, Zeki, Diabate, Serginho, Balde