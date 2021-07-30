Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu.
Ligde yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Ligde ilk 3 haftanın programı şöyle:
1. Hafta
13 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Altay-Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Stat açıklanmadı)
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Stat açıklanmadı)
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.15 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
21.45 Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
2. Hafta
20 Ağustos Cuma:
20.30 Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Giresunspor (Stat açıklanmadı)
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
21.45 Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Stat açıklanmadı)
23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Sivasspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Stat açıklanmadı)
3. Hafta
27 Ağustos Cuma:
20.30 Fraport-TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
20.30 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
19.15 Medipol Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Atakaş Hatayspor-Alanyaspor (Stat açıklanmadı)
21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
29 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Stat açıklanmadı)
21.45 Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)