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Spor

Süper Lig'de hakem skandalı; maçı erken bitirdi, fark edince takımları geri çağırdı

Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

05 Kasım 2021 23:00

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilen mücadele 90+4. dakikada bitirilince, oyuncular tekrar sahaya çıktı ve 5 dakika daha oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti. Hakem Halis Özkahya 90+4. dakikada bitiş düdüğünü çalarak mücadeleyi sonlandırdı. Erken sonlanan maç hakemlerin kararı üzerine tekrar başlatıldı.

Soyunma odasından çağırılan futbolcular 5 dakika daha oynadı. Sonradan oynanan 5 dakikada gol olmadı ve maç Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle bir kez daha sona erdi.

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