Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasına Fırat Aydınus atandı.

Düşme hattını yakından ilgilendiren Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.Hakemi İlker Yasin Avcı… Hes Kablo Kayserispor – MKE Ankaragücü maçının VAR Hakemi Suat Aslanboğa olurken, AVAR Hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

19’uncu haftada görev alacak hakemler şöyle:

24 Ocak Cuma

20:00 Gençlerbirliği – Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)

25 Ocak Cumartesi

14:00 HES Kablo Kayserispor – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 Ocak Pazar

13:30 Yukatel Denizlispor – Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16:00 Göztepe – Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

19:00 İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray (Koray Gençerler)

27 Ocak Pazartesi

20:00 Demir Grup Sivasspor – Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor (Alper Ulusoy)