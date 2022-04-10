Süper Lig'de dev derbi; Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis

Fenerbahçe'de ligde son 7 maçta 6 galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kadıköy'deki son 4 derbiyi kazanamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı son 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2017-2018'de 0-0 ve 2018-2019'da 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Ülker Stadı'nda 2019-2020 sezonunda oynanan mücadeleyi 3-1, 2020-2021'de yapılan derbiyi ise 1-0 üstün tamamladı.

İsmail Kartal'ın derbi karnesi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 derbide 9 puan elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti.

Söz konusu sezonda Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ise sarı-kırmızılılara 1-0 üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbiyi penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı.

Galatatasaray'da Kadıköy'deki son 4 derbide 2 galibiyet 2 beraberlik

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.

Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ile Emre Kılınç, derbide de kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.