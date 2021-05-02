Süper Lig'de Denizlispor küme düştü

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor bu sezon ligden düşen ilk takım oldu.
Ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybetti. 28 puanı bulunan Yeşil-Siyahlı kulüp matematiksel olarak küme düştü.
Konuk takımın golünü 72'de Samudio attı.
2 maç sonra galip gelen Rizespor puanını 45 yaptı. Denizlispor ise 28 puanda kaldı.
2 sezon sonra küme düştü
2009-10 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor, 2019-20'de Süper Lig'e dönmüştü. 2 sezon mücadele eden Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
Denizlispor geçen sezonu 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgiyle 14. sırada tamamlamıştı.