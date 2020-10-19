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Spor

Süper Lig'de bir maç daha Koronavirüs nedeniyle ertelendi!

19 Ekim 2020 18:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının konuk ekipteki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

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