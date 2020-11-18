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Spor

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

18 Kasım 2020 12:38

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alan hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İH Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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