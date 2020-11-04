Süper Lig'de 8.Hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de oynanacak 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Maç fazlasıyla lider olan Fenerbahçe’nin Konyaspor ile oynayacağı mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor ile Galatasaray arasındaki kapanış maçında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Süper Lig bu hafta sonu oynanacak maçların ardından milli maçlar sebebiyle 1 haftalık araya girecek.
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş / Yaşar Kemal Uğurlu
7 Kasım cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor / Serkan Tokat
16.00 Erzurumspor-Göztepe / Cüneyt Çakır
16.00 Alanyaspor-Trabzonspor / Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor / Halis Özkahya
8 Kasım Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor-Denizlispor / Mete Kalkavan
13.30 Ankaragücü-Karagümrük / Suat Arslanboğa
16.00 Kayserispor-Hatayspor / Volkan Bayarslan
16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği / Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Sivasspor-Galatasaray / Abdulkadir Bitigen