Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 7. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre görev alacak hakemler şu şekilde;

Hatayspor- Fenerbahçe : Abdülkadir Bitigen

Galatasaray -Göztepe: Ali Şansalan

Trabzonspor -Alanyaspor: Halis Özkahya

Sivasspor-Karagümrük: Alper Ulusoy

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

Adana Demirspor-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Giresunspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir-Rizespor: Arda Kardeşler

Kasımpaşa-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu