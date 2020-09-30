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Spor

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

30 Eylül 2020 11:52

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçlarında MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

2 Ekim Cuma

20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

3 Ekim Cumartesi

13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)

19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

4 Ekim Pazar

13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır).

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