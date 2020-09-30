Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçlarında MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:
2 Ekim Cuma
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 Ekim Cumartesi
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)
19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 Ekim Pazar
13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)
16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır).