Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Mayıs Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
22 Mayıs Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık