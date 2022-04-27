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Spor

Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı

27 Nisan 2022 14:28

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe – Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor – Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 İ.H. Konyaspor – V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
20.30 A. Hatayspor – Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor – F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Y. Kayserispor – Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor – Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Galatasaray – D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe – Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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