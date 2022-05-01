Süper Lig'de 35. haftanın ardından görünüm ve oluşan puan durumu

Ligde 35. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 yendi.
Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.
Küme düşme hattında yer alan Altay ve Çaykur Rizespor, aldıkları galibiyetlerle lige tutundu.
Çaykur Rizespor, haftanın kapanış maçında geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un bu galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ı da ligde tutmaya yetti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 35. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-2
GZT Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-3
İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 2-3
Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Göztepe-Çaykur Rizespor: 1-7
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-3
Puan durumu
Ligde geride kalan 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:
6 Mayıs Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)