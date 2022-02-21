Süper Lig'de 26. haftanın ardından görünüm ve oluşan puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 üstünlük kuran lider Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkını 14'e çıkaran bordo-mavili takım, liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan maçların 5'ini konuk takımlar, 4'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 4-4

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: 2-1

Beşiktaş-Altay: 1-0

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-0

Göztepe-Galatasaray: 2-3

Puan durumu

Ligde 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

27. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)