Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren ve Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

Lider Trabzonspor sahasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Bordo Mavililer, Süper Lig'in en formda takımı olan Konyaspor'dan 3 puanı alarak liderliğini sağlamlaştırmak istiyor.

İlhan Palut'un öğrencileri ise Trabzonspor'dan alacağı puan ya da puanlarla zirve yarışındaki puan farkını en aza indirgemek istiyor.

Bu zorlu mücadelede hakemin kim olacağı büyük merak konusuydu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan zorlu mücadeleyi yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş olacak.

İşte haftanın hakemleri:

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Antalyaspor-Karagümrük: Halil Umut Meler

Kasımpaşa-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Adana Demirspor- Beşiktaş : Ali Şansalan

Altay-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

Giresunspor- Fenerbahçe : Zorbay Küçük

Galatasaray -Kayserispor: Sarper Barış Saka