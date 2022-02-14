Süper Lig'de 25. haftanın ardından görünüm ve oluşan puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.
Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar
Bugün:
Altay-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1
Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1
Puan durumu
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)