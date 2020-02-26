Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listeleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e herhangi bir görev verilmemesi dikkat çekti.
Beşiktaş-Trabzonspor maçını yöneten Fırat Aydınus ise bu hafta İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde VAR olarak görev yapacak.
Haftanın hakemleri...
28 Şubat Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük.