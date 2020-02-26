Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listeleri açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e herhangi bir görev verilmemesi dikkat çekti.



Beşiktaş-Trabzonspor maçını yöneten Fırat Aydınus ise bu hafta İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde VAR olarak görev yapacak.

Haftanın hakemleri...

28 Şubat Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük.