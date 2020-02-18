Süper Lig'de 22. haftanın görünümü

Süper Lig’de 22’nci hafta dün oynanan iki karşılaşmanın ardından sona ererken, Demir Grup Sivasspor’u evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor, haftayı lider kapattı.

9 yıl sonra gelen liderlik

Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor’u sahasında 2-1 mağlup ederek koltuğu rakibinden devralan Trabzonspor, Süper Lig’de 9 sezon sonra 1’inci sıraya yükseldi.



Bordo-mavililer son olarak Süper Lig’in 2010-2011 sezonunun 29’uncu haftasında 69 puan ile 2’nci sıradaki rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde liderliğe çıkmıştı. Bu sezon geride kalan 22 haftada 1 maçı da eksik olan Trabzonspor 44 puan ile lider durumda.

Sergen'li Beşiktaş ilk yenilgisini aldı

Süper Lig’de haftanın bir diğer önemli müsabakasında Medipol Başakşehir konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 43’e çıkaran Başakşehir ligde 2’nci sıraya yükseldi. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı 3’üncü maçında ilk yenilgisini yaşadı ve 36 puanda 7’nci sırada kaldı.

Galatasaray seriyi 6 maça çıkarttı

Ligin ilk yarısında oynadığı futbol ve topladığı 27 puan ile beklentilerin uzağında kalan Galatasaray ise ligin 2’nci yarısında bambaşka bir görüntü çizmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta sahasında oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesini 1-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 3’üncü sıraya yükseldi.



Sarı-kırmızılılar söz konusu 6 maçta rakip filelere 18 gol gönderirken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Ligin ilk yarısını 6’ncı sırada tamamlayan Galatasaray, yakaladığı galibiyet serisi ile birlikte rakipleri arasındaki puan farkını azalttı ve zirve ile arasındaki puan farkını 2’ye kadar düşürdü.

Sivasspor'da düşüş sürüyor

Süper Lig’in ilk yarısını 37 puan ile en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in 4 puan önünde lider kapatan Demir Grup Sivasspor’da 2'nci yarıda işler istenildiği gibi gitmiyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak bu hafta deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 2’nci yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet alırken, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivas, söz konusu 5 karşılaşmada rakip filelere 6 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son galibiyetini 18’inci haftadaki Beşiktaş deplasmanında almıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz yenilgi

Süper Lig’in iki zirve adayı Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor bu hafta Ankara ekiplerinin sürprizi ile karşılaştı. Fenerbahçe konuk olduğu MKE Ankaragücü’ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alırken, Aytemiz Alanyaspor da evinde bir diğer Ankara ekibi Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetti.



Sarı-lacivertliler Ankaragücü mağlubiyeti ile zirveden uzaklaşırken son 3 haftadaki 2’nci mağlubiyetini yaşamış oldu. Aytemiz Alanyaspor ise Gençlerbirliği yenilgisi ile ligde 7 maç aradan sonra yenilgi yüzü gördü.

22. haftanın toplu sonuçları

Medipol Başakşehir - Beşiktaş: 1-0

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 1-3

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-1

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0. (DHA)