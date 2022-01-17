Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor; işte maç programı

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Günün diğer maçlarında ise İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş mücadeleleri yapılacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)