Başakşehir, Beşiktaş galibiyetiyle zirveye yerleşti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir, 1-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Beşiktaş, geçen haftaya göre bu zorlu maça 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i yedek soyundurup Kevin-Prince Boateng'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen haftaki Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bir gol atan Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün yerine Jeremain Lens ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir karşısında savunmanın sağında da Lens oynadı. Hollandalı oyuncu, 7 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de yer verdiği Carlos Ponck'un yerine bu mücadelede Martin Skrtel'e stoperde görev verdi.

Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli takım, sahaya "Vatan size minnettar. İdlib" yazılı pankartla çıktı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.

29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

50. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın savunmanın arkasına atılan topuyla buluşan Demba Ba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

56. dakikada Diaby'nin sağdan içeri ortaladığı topu ceza sahası içinde Burak Yılmaz göğsünde kontrol ederek dışarı çevirdi, Elneny'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.

68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby'ye çıkardı. Diaby'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.

76. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.

79. dakikada Caiçara'nın sağdan ortaladığı topu Demba Ba ceza sahası içinde kafayla indirdi, Visca'nın müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu kaleci Karius kurtardı.

90+1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Bu galibiyetin ardından puanını 43'e yükselten ev sahibi Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşirken, konuk ekip Beşiktaş ise 36 puanla kendisine 7. sırada yer buldu.