Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



14 Şubat Cuma

20:00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



15 Şubat Cumartesi

14:00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya

17:00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



16 Şubat Pazar

13:30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16:00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır

19:00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy



17 Şubat Pazartesi

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık

20:00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler