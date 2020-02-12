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Spor

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

12 Şubat 2020 13:05

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cuma
20:00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi
14:00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17:00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar
13:30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16:00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19:00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
20:00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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