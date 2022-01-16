Süper Lig'de 21. haftanın ardından görünüm ve oluşan puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.
Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı 4-2 yenerken, Aytemiz Alanyaspor konuk olduğu Altay'ı 2-0, Kasımpaşa da dış sahada GZT Giresunspor'u aynı skorla mağlup etti.
Ligde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1
Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: