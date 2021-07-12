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Spor

Süper Lig’de 2021/22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

12 Temmuz 2021 13:20

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda görev alacak hakemleri açıkladı! Hakemliği bırakacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da düdük çalacak.

TFF, Süper Lig’de yeni sezonda görev alacak hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, talimatlarda yaptığı değişiklikle hakemlerde emeklilik yaşını 50’ye çıkardı. Hakemliği bırakacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, ligde yeni sezonda da düdük çalacak. İşte TFF’den yapılan açıklama ve yeni sezonun hakem listesi:

 

”Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 01.07.2021 tarihli toplantısında Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nda değişiklik yapılmasına karar verdi.

MHK Talimatı’ndaki değişiklikler doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.”

 

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