Süper Lig’de 2021-2022 fikstür çekimi yapıldı; derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi. 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de bu sezon oynanacak derbi tarihleri de belli oldu.

Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

Buna göre Süper Lig'de 2021-22 sezonunda derbi tarihleri şu şekilde:

4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

Giresunspor-Galatasaray

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa