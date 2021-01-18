Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasına girilirken, oynanacak maçların hakemleri de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trabzonspr - İH Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen, Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçını Suat Arslanboğa, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve DG Sivasspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 Ocak Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20 Ocak Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21 Ocak Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

İşte oynanacak bütün maçların hakem kadroları: