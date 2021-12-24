Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:
25 Aralık Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)
16:00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
26 Aralık Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)
16:00 Göztepe - Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)
19:00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
27 Aralık Pazartesi
20:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)
20:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)