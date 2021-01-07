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Spor

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

07 Ocak 2021 11:56

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre; 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

9 Ocak Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 HK Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe - FT Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü - M. Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Ç. Rizespor - Y. Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi

16.00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen.

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