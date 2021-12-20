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Spor

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Lider Trabzonspor'un Altay maçını Ali Şansalan yönetecek

20 Aralık 2021 14:30

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

21 Aralık Salı

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

22 Aralık Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk.

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