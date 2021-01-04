Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17'nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve hakemler şöyle:



5 Ocak Salı



16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) Sarper Barış Saka



16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) Alper Ulusou



19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Arda Kardeşler



6 Ocak Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) Ali Şansalan



16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) Yasin Kol



16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) Cüneyt Çakır



19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) Hüseyin Göçek



19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) Ümit Öztürk



7 Ocak Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) Halil Umut Meler