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Spor

Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

04 Ocak 2021 10:59

Süper Lig'de 17'nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve hakemler şöyle:

5 Ocak Salı

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) Alper Ulusou

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Arda Kardeşler

6 Ocak Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) Cüneyt Çakır

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) Ümit Öztürk

7 Ocak Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) Halil Umut Meler

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