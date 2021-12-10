Süper Lig'de 16. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, İzmir'de yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Bugün:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)