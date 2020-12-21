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Spor

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı; Fenerbahçe - Başakşehir maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

21 Aralık 2020 10:44

Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

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