Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı; Fenerbahçe - Başakşehir maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
22 Aralık Salı
Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
Galatasaray - Göztepe : Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Denizlispor : Hüseyin Göçek
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy
Kasımpaşa - Gaziantep FK : Koray Geçlerler
Fenerbahçe - Başakşehir : Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe
Sivasspor - Gençlerbirliği : Tugay Kaan Numanoğlu
Kayserispor - Konyaspor : Ali Palabıyık
Çaykur Rizespor - Antalyaspor : Erkan Özdamar
Ankaragücü - Beşiktaş : Halis Özkahya