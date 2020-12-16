Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Aralık cuma
Fatih Karagümrük - Galatasaray : Mustafa Öğretmenoğlu
19 Aralık cumartesi
Göztepe - Hatayspor : Volkan Bayarslan
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa : Arda Kardeşler
Trabzonspor - Çaykur Rizespor : Ali Şansalan
Gaziantep FK - Fenerbahçe : Cüneyt Çakır
20 Aralık pazar
Gençlerbirliği - Ankaragücü : Yaşar Kemal Uğurlu
Denizlispor - Alanyaspor : Suat Arslanboğa
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor : Halil Umut Meler
21 Aralık pazartesi
Konyaspor - Sivasspor : Fırat Aydınus
Antalyaspor - Kayserispor : Ümit Öztürk
***Haftayı bay geçen takım: Başakşehir