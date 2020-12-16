Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Aralık cuma

Fatih Karagümrük - Galatasaray : Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık cumartesi

Göztepe - Hatayspor : Volkan Bayarslan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa : Arda Kardeşler

Trabzonspor - Çaykur Rizespor : Ali Şansalan

Gaziantep FK - Fenerbahçe : Cüneyt Çakır

20 Aralık pazar

Gençlerbirliği - Ankaragücü : Yaşar Kemal Uğurlu

Denizlispor - Alanyaspor : Suat Arslanboğa

Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor : Halil Umut Meler

21 Aralık pazartesi

Konyaspor - Sivasspor : Fırat Aydınus

Antalyaspor - Kayserispor : Ümit Öztürk

***Haftayı bay geçen takım: Başakşehir