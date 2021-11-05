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Spor

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı; işte haftanın programı

05 Kasım 2021 20:06

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 12'nci hafta maçları, bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün

  • 20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
  • 20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

Yarın

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
  • 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
  • 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
  • 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar

  • 13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
  • 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
  • 16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
  • 19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)
Süper Lig
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