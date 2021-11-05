Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı; işte haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 12'nci hafta maçları, bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Bugün
- 20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
- 20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
Yarın
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
- 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
- 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
- 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar
- 13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
- 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
- 16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
- 19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)