Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı; işte haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 12'nci hafta maçları, bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon) 20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

Yarın

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya) 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar