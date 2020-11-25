Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi sürpriz bir isim yönetecek

Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. 4. hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.
İşte Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler:
27 Kasım Cuma
19:30 Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
13:30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16:00 Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
19:00 Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
13:30 BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
16:00 Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
16:00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş : Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
19:30 Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
19:30 Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy