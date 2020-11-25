Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi sürpriz bir isim yönetecek

Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. 4. hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.

İşte Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler:

27 Kasım Cuma

19:30 Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi

13:30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16:00 Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler

19:00 Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar

13:30 BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan

16:00 Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek

16:00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş : Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi

19:30 Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19:30 Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy