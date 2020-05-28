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Spor

Süper Lig'de 27-31. hafta fikstürü belli oldu

28 Mayıs 2020 18:33

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yeniden başlamaya hazırlanan Süper Lig'de 27-31. hafta fikstürleri belli oldu. Süper Lig, 12 Haziran Cuma 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

30. haftada oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Süper Lig'de program şöyle:

27. hafta

12 Haziran Cuma

21.45 - Göztepe-Trabzonspor
21.45 - Fenerbahçe-Kayserispor

13 Haziran Cumartesi 

19.15 - Başakşehir-Alanyaspor
21.45 - Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
21.45 - Beşiktaş-Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 - Gençlerbirliği-Konyaspor
21.45 - Gaziantep FK-Ankaragücü
21.45 - Rizespor-Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 - Sivasspor-Denizlispor

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