Süper Lig'de 27-31. hafta fikstürü belli oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yeniden başlamaya hazırlanan Süper Lig'de 27-31. hafta fikstürleri belli oldu. Süper Lig, 12 Haziran Cuma 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
30. haftada oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
Süper Lig'de program şöyle:
27. hafta
12 Haziran Cuma
21.45 - Göztepe-Trabzonspor
21.45 - Fenerbahçe-Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 - Başakşehir-Alanyaspor
21.45 - Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
21.45 - Beşiktaş-Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 - Gençlerbirliği-Konyaspor
21.45 - Gaziantep FK-Ankaragücü
21.45 - Rizespor-Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 - Sivasspor-Denizlispor