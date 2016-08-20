Süper Lig Adana'da açıldı, gülen taraf Bursaspor: 1-2

Süper Lig'de yeni sezon perdesi Adana'da açıldı. Ligin yeni takımı Adanaspor'a konuk olan Bursaspor, yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı. Gecenin yıldızı bir gol ve bir asistle Pablo Batalla oldu.

Maçın ilk dakikalarıyla birlikte Bursaspor, orta sahada Batalla ve Del Valle ile organize olup ileri uçta etkili olmaya çaılıştı. Ligin yeni takımı Adanaspor ise seyircisinin de desteğini arkasına alarak rakibinin bu direncine karşı konsantre oyunuyla cevap verdi.

Eurosport'taki habere göre, dakikalalar 24’ü gösterirken Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun ilk golü Adanaspor'dan geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Magaye Gueye'nin ceza alanına gönderdiği ortasına kale ağzında iyi yükselen Renan Diniz kafayla topu ağlarla buluşturarak Süper Lig'de sezonun ilk golünü atan futbolcu olmayı başardı.

İlk dakikalardaki üstünlüğünü kaybeden Bursaspor, Bilal Kısa’nın kullandığı duran toplarla rakip kalede beraberlik aradı. Ev sahibi Adanaspor devrenin sonlarına doğru ikinci gole çok yaklaştı. Roni Gleison'ın sağ kanattan kale ağzına gönderdiği pasına hareketlenen Magaye Gueye sol çaprazdan şutunu çekti ancak kalenin de boş olmasına rağmen top yan ağlarda kaldı.

Mücadelede ilk 45 dakika tek golle noktalanırken Bursaspor beraberlik için ikinci yarıya istekli başladı. Hamzaoğlu’nun öğrencileri çok geçmeden aradığı golü buldu. 57’de Sol kanattan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Pablo Batalla'nın ardından ceza alanına gönderdiği ortasına arka direkte iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda topu Hayrullah’ın sağından ağlarla buluştu.

1-1 sonrası yeşil-beyazlılar oyuna daha hakim bir görüntü çizerken Adanaspor nadir ataklarla Bursaspor kalesinde gol aradı.

Maçın skorunu belirleyen isim ilk golün asistine imza atan Pablo Batalla oldu. Aziz Behich sol kanatta Sercan Yıldırım'la yaptığı duvar pası sonrasında kale ağzına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla arka direkte topun gelişine yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1’ getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında Adanaspor en azından 1 puanı alabilmek için yüklense de yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca 90 dakika Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

Bu sonucun ardından ligin yeni takımı Adanaspor ilk maçından puan çıkaramazken, Bursaspor zorlu deplasmandan 3 puanı almayı bildi.