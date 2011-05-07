-SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle: 13 Mayıs Cuma: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Mardan Antalyaspor) 14 Mayıs Cumartesi: 16.00 Manisaspor-Bucaspor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs) 15 Mayıs Pazar: 16.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 20.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker) 20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 16 Mayıs Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Eskişehirspor (Fiyapı İnönü)