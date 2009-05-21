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Spor

Süper Lig 33. hafta hakemleri açıklandı

21 Mayıs 2009 16:29

Turkcell Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

23 Mayıs Cumartesi:
20.00 Kayserispor-Hacettepe: Hakan Özkan

24 Mayıs Pazar:
20.00 Kocaelispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İlker Meral
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Yunus Yıldırım
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mustafa Kamil Abitoğlu
20.00 Ankaragücü-Denizlispor: Cüneyt Çakır
20.00 Sivasspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
20.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu
20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer
20.00 Ankaraspor-Antalyaspor: Tolga Özkalfa

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