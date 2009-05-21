Süper Lig 33. hafta hakemleri açıklandı

Turkcell Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
23 Mayıs Cumartesi:
20.00 Kayserispor-Hacettepe: Hakan Özkan
24 Mayıs Pazar:
20.00 Kocaelispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İlker Meral
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Yunus Yıldırım
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mustafa Kamil Abitoğlu
20.00 Ankaragücü-Denizlispor: Cüneyt Çakır
20.00 Sivasspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
20.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu
20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer
20.00 Ankaraspor-Antalyaspor: Tolga Özkalfa