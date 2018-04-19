Süper Lig 30'uncu hafta karşılaşmalarında sakat ve cezalı oyuncular

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına girilirken, takımlarda bulunan sakat ve cezalı oyuncuların tamamı şöyle;
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Sakat: Napoleoni
Cezalı: Yok
KAYSERİSPOR
Sakat: Varela, Güray, Muammer
Cezalı: Yok
GENÇLERBİRLİĞİ
Sakat: Ahmet İlhan
Cezalı: Yok
OSMANLISPOR
Sakat: Özer Hurmacı, Payam, Mehmet Batdal
Cezalı: Yok
KARDEMİR KARABÜKSPOR
Sakat: Alexe, Ferhat
Cezalı: Yok
BURSASPOR
Sakat: Alper Ademoğlu, Sercan Yıldırım, Josua John, Georghe Grozav
Cezalı: Yok
TRABZONSPOR
Sakat: Onur, Castillo
Cezalı: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Robinho, Ndinga
AYTEMİZ ALANYASPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
GALATASARAY
Sakat: Yok
Cezalı: Maicon
ATİKER KONYASPOR
Sakat: Traore, Filipovic
Cezalı: Skubic
KASIMPAŞA
Sakat: Ramazan, Koita
Cezalı: Yok
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Sakat: Soner, Olcan
CEZALI: Yok
GÖZTEPE
Sakat: Demba Ba, Traore, Kadu, Atakan, Hakan
Cezalı: Tayfur
BEŞİKTAŞ
Sakat: Vagner Love
Cezalı: Yok
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
FENERBAHÇE
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
ANTALYASPOR
Sakat: Salih, Zeki
Cezalı: Yok