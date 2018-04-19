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Spor

Süper Lig 30'uncu hafta karşılaşmalarında sakat ve cezalı oyuncular

En fazla eksiği olan takım Göztepe

19 Nisan 2018 14:05

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına girilirken, takımlarda bulunan sakat ve cezalı oyuncuların tamamı şöyle;

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Sakat: Napoleoni
Cezalı: Yok

KAYSERİSPOR
Sakat: Varela, Güray, Muammer
Cezalı: Yok

GENÇLERBİRLİĞİ
Sakat: Ahmet İlhan
Cezalı: Yok

OSMANLISPOR
Sakat: Özer Hurmacı, Payam, Mehmet Batdal
Cezalı: Yok

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Sakat: Alexe, Ferhat
Cezalı: Yok

BURSASPOR
Sakat: Alper Ademoğlu, Sercan Yıldırım, Josua John, Georghe Grozav
Cezalı: Yok

TRABZONSPOR
Sakat: Onur, Castillo
Cezalı: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Robinho, Ndinga

AYTEMİZ ALANYASPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Yok

GALATASARAY
Sakat: Yok
Cezalı: Maicon

ATİKER KONYASPOR
Sakat: Traore, Filipovic
Cezalı: Skubic

KASIMPAŞA
Sakat: Ramazan, Koita
Cezalı: Yok

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Sakat: Soner, Olcan
CEZALI: Yok

GÖZTEPE
Sakat: Demba Ba, Traore, Kadu, Atakan, Hakan
Cezalı: Tayfur

BEŞİKTAŞ
Sakat: Vagner Love
Cezalı: Yok

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Sakat: Yok
Cezalı: Yok

FENERBAHÇE   
Sakat: Yok
Cezalı: Yok

ANTALYASPOR
Sakat: Salih, Zeki
Cezalı: Yok

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