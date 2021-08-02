Süper Lig, 30 yaş üstü transferlerde Avrupa'da ilk sırada

Yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin yaptığı 22 transfer 30 yaş üstü oldu. Türkiye, 30 yaş üstü transferde 20 büyük Avrupa Ligi içerisinde ilk sırada yer aldı.

Süper Lig takımları, transfer ettikleri futbolcularda deneyimli isimlere öncelik vermeye devam ediyor. 20 takım şu ana kadar 30 yaş üstü 22 oyuncuyu kadrosuna katarken, bu değer ile Süper Lig 20 büyük Avrupa ligi içerisinde de ilk sıraya çıktı. Süper Lig'i 30 yaş üstü 19 transfer yapan Yunanistan ve 15 futbolcu alan Polonya takip etti. Öte yandan Süper Lig takımları 9 tane 30 yaşında oyuncuyu renklerine bağlarken, 23 yaş altı transfer sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.

Avrupa'nın en yaşlı 5. ligi

Süper Lig, Avrupa'nın en yaşlı beşinci ligi durumunda bulunuyor. Takımlarımız 26.4'lük yaş ortalamasıyla yeni sezona hazırlanıyor. Bu alanda sadece San Marino (27.6), İspanya (27.3), Kazakistan (27.3) ve Malta (26.5) Süper Lig'in önünde yer alıyor.

Satışlarda zarar

Şu ana kadar Süper Lig ekipleri, transferler için kasalarından 24.4 milyon Euro çıkarırken, sattıkları futbolculardan 8.8 milyon Euro gelir elde etti.