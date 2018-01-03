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Spor

Süper Lig 18'inci ve 19'uncu hafta maç başlama saatlerinde değişiklik

İSTANBUL,(DHA)      2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18'inci ve 19'uncu hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapılldı

03 Ocak 2018 15:12

İSTANBUL,(DHA)
    
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18\'inci ve 19\'uncu hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapılldı. Buna göre değişiklik sonrası program şöyle;
18\'İNCİ HAFTA

19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe 

21 Ocak Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
13.30 Atiker konyaspor - Trabzonspor 
16.00 Bursaspor -  Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş 

22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray 

19\'UNCU HAFTA

26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa 

27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
16.00 Göztepe - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Osmanlıspor

28 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe 

29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor
 

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Süper LigCavcav SezonuBunaHAFTA 19 Ocak Cuma 20KasımpaşaAytemiz Alanyaspor 20 Ocak Cumartesi 13Kardemir KarabüksporGençlerbirliği 16OsmanlısporEvkur Yeni Malatyaspor 19FenerbahçeGöztepe  21 Ocak Pazar 13Demir Grup

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