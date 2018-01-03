Süper Lig 18'inci ve 19'uncu hafta maç başlama saatlerinde değişiklik

İSTANBUL,(DHA)



2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18\'inci ve 19\'uncu hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapılldı. Buna göre değişiklik sonrası program şöyle;

18\'İNCİ HAFTA

19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe - Göztepe

21 Ocak Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

13.30 Atiker konyaspor - Trabzonspor

16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - Galatasaray

19\'UNCU HAFTA

26 Ocak Cuma

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

27 Ocak Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor

16.00 Göztepe - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Osmanlıspor

28 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

29 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor

